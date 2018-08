We kopen minder maar duurdere smartphones Redactie

11 augustus 2018

Voor het eerst sinds de doorbraak van de smartphone is de verkoop in ons land vorig jaar gedaald. De verkoop kende in 2016 een hoogtepunt, met meer dan 3 miljoen stuks in ons land. Vorig jaar gingen er nog 'maar' 2,8 miljoen smartphones over de toonbank. De dalende trend lijkt zich dit jaar door te zetten, blijkt uit cijfers van marktonderzoekbureau GfK. Tijdens de eerste helft van 2018 klokte de verkoop af op 1,35 miljoen stuks. Ons land volgt daarmee een mondiale trend. De markt stagneert in volume, maar niet in waarde. De gemiddelde prijs van een smartphone is met 10% toegenomen. Het segment van toestellen van meer dan 600 euro is goed voor een marktaandeel van 24% procent, waar dat vorig jaar nog 21% was. "De consument wil duidelijk meer geld besteden aan zijn toestel", klinkt het bij GfK. (YDS)

