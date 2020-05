Exclusief voor abonnees We komen nu al massaal uit ons kot 09 mei 2020

00u00 0

We moesten nog twee dagen geduld hebben voor beperkte bezoekjes, maar in het hele land leek het gisteren al zondag. Aan de Scheldeboorden in Antwerpen, in het Keizerspark in Gent, aan de Anspachfontein in Brussel: overal kwamen we massaal uit ons kot. Voor een ijsje met het lief dat we al twee maanden missen, een aperitief met de vrienden of een vervroegde moederdagpicknick met de familie. De 'overtreders' hadden steevast een uitleg klaar. "Toch liever nu afspreken onder een stralende zon, dan wachten tot het zondag regent en samentroepen in de living?" Stilaan lijkt zich een breuklijn af te tekenen tussen de voorbeeldigen en de zondaars. "Mensen die van nature angstiger zijn, blijven de regels volgen. Anderen denken: 'De buurman spreekt al met vrienden af. Waarom ík dan niet?'" (ADW/IBO)

