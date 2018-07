We kijken 6 miljoen uur 'F.C. De Kampioenen' per jaar BOMA BEU? MIJN GEDACHT! 25 juli 2018

Nee, we zijn Boma en co nog lang niet beu. Vorig jaar keek de Vlaming liefst zes miljoen uur naar de zoveelste herhalingen van 'F.C. De Kampioenen' op Eén. Omgerekend zijn dat 16.438 uren per dag. Dat blijkt uit onderzoek van Telenet bij 1.840 families. Opmerkelijk: in 70% van de gevallen kijkt het hele gezin naar de fratsen van Vlaanderens populairste pottenstampers. 'F.C. De Kampioenen' liep van 1990 tot en met 2011, maar wordt door de VRT aan de lopende band herhaald. Sindsdien zorgden al drie bioscoopfilms voor volle zalen. De vierde staat gepland voor volgend jaar.

