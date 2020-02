Exclusief voor abonnees We kiezen voor minder bekende reisbestemmingen 01 februari 2020

00u00 0

Niet Tenerife of Gran Canaria, wel Lanzarote. Ook niet de streek rond Rome of Toscane, wel Calabrië. De klassieke reisbestemmingen krijgen deze zomer concurrentie van minder bekende en minder toeristische regio's, zo blijkt uit de eerste boekingcijfers van reisorganisatie TUI. Het aantal boekingen voor Lanzarote, bijvoorbeeld, verdubbelt. Ook de Costa de Almería, die naast de populaire Costa del Sol ligt, kent een spectaculaire groei van +50%. In Italië groeit Calabrië (+230%), gevolgd door Sicilië (+60%). In Egypte is het vrij onbekende duikparadijs Marsa Alam de sterkste stijger. Voor autovakanties doen vooral het Oostenrijkse Tirol, Denemarken (+135%), Andorra (+35%) en Slovenië (+30%) het opvallend goed. In Frankrijk is Normandië fors in opmars (+40%).

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis