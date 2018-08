We keren terug van vakantie en brengen mee: goede voornemens SEPTEMBER IS HET NIEUWE JANUARI Celien Moors

21 augustus 2018

00u00 0 De Krant Vakantiegangers, opgelet! Volgens onderzoek verdwijnt het gelukzalige vakantiegevoel al in de eerste werkweek als Alpensneeuw voor de Italiaanse zon. Toch is het einde van de vakantie voor velen net zo'n ijkpunt als Nieuwjaar, mét goede voornemens. En geloof het of niet, een andere shampoo kan daarbij helpen.

Eerst het goede nieuws, dat we eigenlijk allemaal al weten: vakantie nemen is belangrijk. We vallen even stil, relativeren de wereld en laten het kopje ongebreideld z'n gang gaan. "We kunnen nadenken en onszelf en onze relatie evalueren, en dat is positief", stelt klinisch psycholoog Patrick Luyten (KU Leuven). "Zo vinden we elkaar en het evenwicht terug." Ons welbevinden stijgt dan ook snel tijdens een vakantie, zo kon de Nederlandse arbeidspsychologe Jessica de Bloom vaststellen. Zij deed onderzoek naar het effect van vakanties bij werknemers en naar herstel van het werk in het algemeen. "Al snel verbetert onze stemming en daalt de vermoeidheid. Ook voeren we meer kwalitatieve gesprekken met onze partner. Na de vakantie zijn werknemers dan weer mentaal flexibeler. Ideeën worden niet origineler, wel diverser. En dat legt de basis voor meer creativiteit."

