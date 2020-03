Exclusief voor abonnees We hamsteren volop verder 16 maart 2020

00u00 0

Ondanks alle berichten dat het écht niet hoeft, hebben we dit weekend opnieuw druk gehamsterd. De supermarkten noteerden zaterdag een verdubbeling van de verkoop - en dat al voor de derde dag op rij. Zowel toiletpapier, papieren zakdoekjes en huishoudrollen als pasta, rijst, melk en drinkwater werden massaal in de winkelkar geladen. Die meerverkoop leidt niet tot uitputting van de voorraad, zeggen de retailers. Maar het is vooral een logistiek probleem om alles tijdig in de rekken te krijgen. Aldi zette zaterdag uitzendkrachten in. Werknemers van Delhaize zullen buiten de openingstijden - zelfs 's nachts - gevraagd worden om aan te vullen. Colruyt mobiliseert vandaag duizend medewerkers van de centrale diensten (administratie, boekhouding...) om indien nodig bij te springen in de winkels en distributiecentra. De grote retailers blijven zeggen dat hamsteren niet nodig is, sectorfederatie Comeos smeekt bijna om ermee te stoppen. En om die bede kracht bij te zetten, trommelde ze zaterdag premier Wilmès op voor een bezoek aan een distributiecentrum van Colruyt. "Er zijn miljoenen en miljoenen voedingsmiddelen in voorraad. De sluiting van voedingswinkels is niet aan de orde", zei ze. (EV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis