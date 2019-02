We geven minder aan goede doelen 05 februari 2019

00u00 0

Voor het eerst sinds 2012 is het bedrag dat Belgen aan goede doelen schenken licht gedaald. In het aanslagjaar 2017 gaven de Belgen bij het invullen van de belastingbrief - het gaat dus enkel over fiscaal aftrekbare giften - in totaal 222,8 miljoen euro giften voor het goede doel aan. Dat is 0,6% minder in vergelijking met de 224,2 miljoen euro in 2016. Over een langere periode is er wel nog altijd sprake van een stijgende trend: in 2009 werd bijvoorbeeld maar 137 miljoen euro weggeschonken. Wie minstens 40 euro aan een erkende instelling doneert, kan daarvan via een belastingvermindering 45% terugkrijgen.