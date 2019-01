We geven 585 miljoen uit aan duurzame voeding 04 januari 2019

In 2017 gaf de Vlaming 585 miljoen uit aan duurzame voeding. In 2015 was dat nog maar 429 miljoen euro, wat een stijging betekent van 36,6%. Dat blijkt uit cijfers van het departement Landbouw & Visserij. Vooral de consumptie van bioproducten (+19%) en duurzame vis (+114%) nam opvallend toe. Ook wordt er vaker rechtstreeks bij de boer gekocht. Het bedrag van 585 miljoen komt overeen met 6,6% van wat we in totaal kopen aan etenswaren, wat in verhouding nog relatief laag is. Experts verklaren dit door de overdaad aan onduidelijke etiketten en het hogere prijskaartje van duurzame voeding.