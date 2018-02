We geven 11% meer uit aan Valentijn 13 februari 2018

"Bij ons is het elke dag Valentijn", klinkt het soms klef bij de Vlaming. Maar blijkbaar mag het geld toch rollen: in vergelijking met 2015 geven we gemiddeld 11% meer uit om onze partner te verwennen. De dagen voor 14 februari stijgen de transacties plots met 36%, blijkt uit cijfers van Mastercard. Ringen boeten aan populariteit in, bloemen zijn aan een comeback bezig, maar een culinair cadeautje blijft de topper. 62% van alle uitgaven die gedaan worden, gaat naar etentjes op restaurant. Ook reisjes worden populairder: het aantal transacties voor reizen is in 2017 met 67% gestegen en maakt nu 15% uit van alle uitgaven rond 14 februari. (BCL)