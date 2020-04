Exclusief voor abonnees We geloven in de wetenschap 17 april 2020

00u00 0

Vooral medici en wetenschappers boezemen de Belg vertrouwen in. Zo'n acht op de tien Belgen geven het zorgpersoneel en experten minstens 7 op 10. Op de derde plaats belandt premier Wilmès. Zij krijgt van 65% van de Belgen een 7 of meer voor haar communicatie. Dat blijkt uit een enquête die in het paasweekend - en dus voor de jongste Nationale Veiligheidsraad en alle heisa rond het bezoek in rusthuizen- werd afgenomen bij 1.500 Belgen door communicatiebureau Whyte Corporate Affairs en het peilinginstituut Dedicated. De enquête onderzocht ook de verwachtingen rond info over het coronavirus en de lockdown. We blijken vooral geïnteresseerd in verklaringen van deskundigen over de beste manieren om niemand te besmetten en over het nut van alle maatregelen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen