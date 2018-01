We gaan weer naar de markt: liever daar babbeltje dan op Facebook PhG

05u00 0 Vergauwen We gaan weer meer naar de markt. De Krant De Belg doet zijn boodschappen weer volop op de markt. Dat blijkt uit de stijging van het aantal marktkramers: van 7.509 in 2011 naar 7.798 in 2016. Ook steeds meer jonge mensen bezoeken de markt.

De marktkramers hebben het enkele jaren moeilijk gehad, omdat de consument liever naar de supermarkt trok of zijn aankopen online deed. Maar de jongste jaren is het tij gekeerd en is het aantal marktkramers weer toegenomen. Kjell Heyman (35), bijvoorbeeld, verruilde recent zijn job in de bouw in voor een hamburgertent. "De zaken gaan goed. Ik ga nu van vier markten in de week naar vijf. Wij zien ook dat de markten populair zijn."

Zelfstandigenorganisatie NSZ heeft cijfers die de stijgende trend bevestigen. "Het aantal marktkramers is de voorbije vijf jaar met 3,8% gestegen", zegt voorzitter Christine Mattheeuws. "Markten zijn de laatste jaren weer een stuk hipper geworden en vinden ook vaker 's weekends plaats, zodat wie tijdens de week werkt er meteen alle nodige boodschappen kan doen."

4% meer verkopers, steeds meer jonge bezoekers Zelfstandigenorganisatie NSZ

Dat is meteen een van de redenen voor het succes: de markt is eigenlijk een onlinewinkel, maar dan in het echt. Voeg daarbij nog het sociale contact en de opmars van de markt is verklaard, volgens Kjell Heyman.

NSZ waarschuwt wel voor twee problemen. Gemeentebesturen maken bij verfraaiingswerken ruimte voor fietsers en voetgangers, maar daardoor neemt het aantal standplaatsen af. De kilometerheffing leidt dan weer tot een extra financiële aderlating bij marktkramers. Daarom dringt NSZ aan op een subsidie voor marktkramers die investeren in milieuvriendelijke marktwagens.