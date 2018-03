We gaan weer meer naar de film 07 maart 2018

00u00 0

Er is vorig jaar ietsje meer volk naar de cinema gegaan. Het bioscoopbezoek steeg met 0,76% - een opsteker na de daling van 8% in 2016. In totaal gingen 19.555.375 mensen naar de bioscoop in 2017, in 2016 waren er dat 19.408.138. Ter vergelijking: in topjaar 2011 werden in ons land nog bijna 23 miljoen cinematickets verkocht. Er werd vorig jaar een omzet van 161 miljoen euro geboekt, tegenover de 148,2 miljoen van het jaar voordien.

