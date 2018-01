We gaan weer een weekendje vogels tellen 23 januari 2018

Komend weekend mogen alle ogen weer naar buiten gericht, want Natuurpunt organiseert de 15de editie van 'Het Grote Vogelweekend'. Iedereen wordt opgeroepen om mee vogels te tellen in zijn eigen tuin. Dat doe je door gedurende een half uur het aantal verschillende vogels per soort te noteren en dubbele tellingen liefst te vermijden. Die aantallen en soorten kunnen dan ingevoerd worden op de website www.vogelweekend.be, waarna maandagmiddag de resultaten bekendgemaakt worden. Ook wie weinig of geen vogels ziet, mag dat laten weten. Vorig jaar kreeg Natuurpunt 18.548 tellingen binnen van 26.086 Vlamingen. Al sinds 2014 voert de huismus de lijst aan van meest getelde tuinvogel, gevolgd door de merel en de kauw. (CMA)

