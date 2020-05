Exclusief voor abonnees We eten thuis minder rood vlees 02 mei 2020

De Belg wisselt alweer wat meer af op z'n bord. Het thuisverbruik van vers rood vlees daalde in 2019 met 3% tegenover een jaar eerder en kwam uit op 16,4 kilogram per persoon of 315 gram per week. Voor charcuterie gaat het om een daling van 0,6%, wellicht omdat we minder vaak winkelen en aankopen bundelen in één winkelbezoek. De resultaten blijken uit een onderzoek van GfK Belgium, dat de voedingsaankopen volgt bij 5.000 Belgische gezinnen in opdracht van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Niet alleen wisselen we rood vlees graag af met gevogelte, vis en vegetarisch (de gemiddelde Belg kocht vorig jaar 8,4 kilogram vers gevogelte en wild, 4,6 kilogram verse vis, week- en schaaldieren en 0,35 kilogram vegetarische vleesvervangers) ook gaan we weer meer buitenshuis eten. Een kwart van ons vleesverbruik gebeurt dan ook elders dan thuis.

