We eten 300 miljoen dieren per jaar op (tot 980 gram vlees per week) 06 maart 2018

De Belg eet gemiddeld 770 tot 980 gram vlees per week. Dat is 2 tot 2,5 keer meer dan de aanbeveling om wekelijks hooguit 400 gram te consumeren. Dat staat in een rapport van Greenpeace over de impact van de vleesconsumptie op de klimaatopwarming. "Slechts 10 procent van de Belgen respecteert de officiële aanbeveling. Zelfs bij kinderen tussen 3 en 13 jaar ligt de consumptie van dierlijke eiwitten bijna tweemaal hoger dan nodig", schrijft Greenpeace.

