We blijven gemiddeld 6,4 dagen in ziekenhuis 04 januari 2019

Een opname in een ziekenhuis in ons land duurt gemiddeld 6,4 dagen. Dat blijkt uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat over 2016. België staat in de tabel op de zevende plaats in een lijst van 25 EU-lidstaten.