We beloven massaal om 30 dagen niet te klagen 00u00 0

Vlaanderen heeft wel oren naar de nieuwe campagne '30 Dagen zonder Klagen'. Meer dan 6.000 mensen gaven de Facebookpagina van het initiatief gisteren al een like. "Campagnes als Dagen zonder Vlees en Tournée Minérale hebben duizenden mensen aangesproken. Wij zijn ervan overtuigd dat we hetzelfde zullen doen met onze focus op positiviteit", aldus initiatiefneemsters Isabelle Gonnissen en Greet Van Hecke. "We hopen de mensen te doen inzien dat je altijd kan kiezen hoe je kijkt naar wat je tegenkomt. En dat klagen, en vooral blijven klagen, nooit een oplossing biedt." De actie start op 15 januari, ook bekend als 'Blue Monday' ofwel de meest deprimerende dag van het jaar. Wie meedoet, krijgt tot en met 14 februari elke dag een bericht met een opdracht van één van de ambassadeurs. Dat zijn onder anderen boksster Delfine Persoon, actrice Tine Reymer en zangeres Geena Lisa Peeters.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN