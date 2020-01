Exclusief voor abonnees We bellen weer wat vaker om elkaar het beste te wensen 02 januari 2020

00u00 0

Het is geen verrassing dat we weer massaal nieuwjaarswensen verstuurd hebben via WhatsApp en sociale media als Facebook en Instagram. Het verbruik van mobiele data is nog maar eens fors de hoogte ingegaan. Bij Orange lag dat het hoogst, met 170.000 gigabyte (GB) of nagenoeg een derde meer dan tijdens de vorige oudejaarsnacht. Proximus stelde een toename van 23% vast, tot 149.000 GB. Bij Telenet ging het verbruik met de helft omhoog, tot 133.000 GB. Intussen blijft het aantal nieuwjaars-sms'jes verder afnemen. De drie grote operatoren telden er samen 29 miljoen, tegenover 34 miljoen een jaar eerder. Maar, opvallend: het aantal telefoontjes gaat weer omhoog. De voorbije jaren was dat vrij stabiel gebleven, maar nu zag zowel Proximus (+11%) als Orange (+8%) een piek tussen dinsdag 20 uur en gisterochtend 8 uur.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis