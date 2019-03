We bellen nauwelijks naar noodnummer 1722 08 maart 2019

Omdat het KMI gisteren code geel gaf voor rukwinden in het hele land, werd het noodnummer 1722 geactiveerd. Dat is bedoeld voor niet-dringende interventies van de brandweer en moet het noodnummer 112 op drukke momenten ontlasten. Maar uit cijfers die N-VA-Kamerlid Brecht Vermeulen opvroeg, blijkt dat 1722 zeer weinig wordt gebruikt. "De laatste tien keer dat het noodnummer geactiveerd werd, heeft het amper 4.400 oproepen ontvangen. Een peulschil, als we dat vergelijken met de miljoenen oproepen die de andere noodnummers ontvangen. Het is duidelijk dat er bijkomend geïnvesteerd moet worden in de bekendheid van dit noodnummer. Want iedere niet-dringende oproep die niet bij de 112-centrale terechtkomt, kan het leven van iemand anders redden", vindt Vermeulen. Meer concreet: in 2017 ontving 112 zo'n 2,6 miljoen oproepen. De 101 was goed voor iets meer dan 3 miljoen oproepen. De cijfers blijven al enkele jaren stabiel, met zo'n 5,5 tot 6 miljoen oproepen voor beide noodnummers samen. Omgerekend komt dit gemiddeld neer op zo'n 7.000 tot 8.000 oproepen per noodnummer per dag. (IVDE)

