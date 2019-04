Exclusief voor abonnees WDP 05 april 2019

ABN Amro heeft het koersdoel opgetrokken tot 120 euro, maar blijft bij zijn verkoopadvies. Reden: de beperkte organische groei, de juridische risico's in Roemenië en de kans op teleurstelling omdat de agressieve expansie van de komende 10 jaar al in de koers verrekend is.