WDP breidt uit in Nederland

Logistieke vastgoedgroep WDP heeft drie nieuwe kavels gekocht in Nederland, meerbepaald in Bleiswijk en in de buurt van de luchthaven van Schiphol. Prijskaartje: 57 miljoen euro.

HLN