WDP bouwt Pirelli-magazijn 20 februari 2019

WDP bouwt voor de Italiaanse bandenfabrikant Pirelli een nieuw magazijn van 62.000 m2 in het Roemeense Slatina. Het magazijn zal rechtstreeks in verbinding staan met de productiehal. Voor WDP gaat het om een investering van 40 miljoen euro. Eind volgend jaar zal het magazijn klaar zijn, en dan wordt het voor 15 jaar verhuurd aan de autobandenfabrikant. De transactie met Pirelli maakt deel uit van de ambitie van WDP om tegen eind 2023 bijkomend 500 miljoen euro in Roemenië te investeren.

