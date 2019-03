WB Turnen Doha Derwael op 'routine' naar finale 21 maart 2019

Zelfs aan 75 procent had Nina Derwael gisteren op de Wereldbeker in Doha genoeg om zich te kwalificeren voor de finale van de brug met ongelijke leggers. De 18-jarige wereldkampioene ondervond geen hinder meer van haar ontwrichte middenvinger en haalde een score van 15.033 punten. Ze sloot zo de kwalificaties als eerste af, voor de Chinese Yilin Fan (14.900 ptn) en Anastasiia Iliankova (14.633 ptn). "Nina turnde haar oefening op ervaring en met wat adrenaline van de competitie bij", zei haar trainster Marjorie Heuls. "Het was geruststellend om te zien dat ze het beter deed dan op training. Ze zei zelf ook dat het goed aanvoelde om eindelijk weer in competitie uit te komen." Om de finale morgen te winnen, zal Derwael de kwaliteit van haar oefening volgens Heuls wel nog wat moeten optrekken. Vandaag treedt Derwael aan op de balk.

