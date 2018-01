WB Erfurt: Swings aan beterhand 20 januari 2018

Eindelijk een bemoedigend resultaat voor Bart Swings: op de Wereldbeker in Erfurt klokte de 26-jarige snelschaatser gisteren de zevende tijd op de 1.500m: 1.46.82. Dat is zijn beste prestatie in de WB dit seizoen. Zijn trainer Jelle Spruyt zag nog ruimte voor beterschap want hij zag "een race met nogal wat kleine foutjes en rechte stukken die veel beter konden". Spruyt was wel opgetogen dat zijn pupil weer aansloot bij de top en het verschil op de winnaar tot anderhalve seconde kon beperken. De zege op de schaatsmijl ging naar de Rus Yuskov, die het met 1:45.33 van de Noor Sverre Lunde Pedersen (1:45.76) haalde. Vandaag treedt de student burgerlijk ingenieur ook aan op de 5.000m. In de vierde rit schaatst hij tegen de Noor Håvard Bøkko. (VH)

