Wawrinka zorgt voor sterk deelnemersveld op European Open

Eerder had Andy Murray (ATP 413) toegezegd en was er met Gaël Monfils (ATP 12), David Goffin (ATP 15), Diego Schwartzman (ATP 16), Milos Raonic (ATP 25) en voormalig winnaar Jo-Wilfried Tsonga (ATP 39) al veel schoon volk aangetrokken om in de Lotto Arena te schitteren. Nu komt ook Stan Wawrinka naar de European Open in Antwerpen. Goffin, die als boegbeeld nog nooit aan het feest was op de European Open en vorig jaar verstek moest geven wegens een elleboogblessure, zal het dus ook in deze vierde editie niet onder de markt hebben met zo'n concurrentie. De Luikenaar opent zijn Antwerps parcours op donderdagavond terwijl Murray op dinsdag gastheer mag spelen van een Britse thema-avond. (FDW)

