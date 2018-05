Wawrinka: vorig jaar finalist, nu van plaats 30 naar 256 29 mei 2018

Stan Wawrinka (ATP 30) verloor gisteren in de eerste ronde van Roland Garros met 6-2, 3-6, 4-6, 7-6, 6-3 van Guillermo Garcia-Lopez (ATP 67). Geen verrassing aangezien de Zwitser nog altijd sukkelt met de naweeën van een knieoperatie vorig jaar en dit seizoen nog maar amper aan spelen toekwam. Wel pijnlijk, die nederlaag, daar Wawrinka - finalist van de editie 2017 - een flinke klap krijgt op de wereldranking. De 32-jarige drievoudige grandslamwinnaar wordt na Roland Garros de nummer 256 van de wereld. Eén troost voor Wawrinka: hij is in goed gezelschap. Andy Murray, die nog steeds geen wederoptreden heeft gepland na een ingreep aan de heup, wordt zeer waarschijnlijk de nummer 155. (FDW)

