Wawrinka niet in Madrid 03 mei 2018

Volgende week staat het ATP 1000-toernooi van Madrid op het programma, maar dat zal zonder Stan Wawrinka (ATP 25) zijn. De 33-jarige Zwitser liet zich in augustus van vorig jaar opereren aan zijn knie maar ondervond dit jaar bij zijn comebackpogingen op de Australian Open en in Sofia, Rotterdam en Montpellier nog te veel hinder. Hij moest daarna afzeggen voor Indian Wells en Miami. Wawrinka won drie grandslamtitels in zijn carrière, waaronder Roland Garros in 2015. (FDW)