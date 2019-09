Exclusief voor abonnees Wauters traint met Villeneuve mee 28 september 2019

00u00 0

Basketbalspeelster Ann Wauters begint volgende week te trainen bij Villeneuve-d'Ascq. Voorlopig zal de 38-jarige center zich beperken tot drie trainingen per week. Daarnaast blijft ze twee keer per week revalideren bij Move to Cure, de praktijk van kinesist Lieven Maesschalck in Antwerpen. Als haar rechterknie, waar ze intussen al twee jaar mee sukkelt, goed reageert op de extra belasting, dan bestaat de mogelijkheid dat ze ook wedstrijden zal spelen met de Noord-Franse club. Wauters kwam in het seizoen 2014-'15 al eens uit voor Villeneuve, waarmee ze toen de Eurocup won.

