Wauters moet passen, kijkoperatie volgt 16 november 2018

Geen Ann Wauters bij de Cats in hun kwalificatie-interlands tegen Duitsland en Tsjechië. De 38-jarige center reist wel mee met de nationale ploeg en zal haar team woensdag ook in de uitverkochte Lange Munte bijstaan, maar laat daarna een kijkoperatie uitvoeren aan haar linkerknie. Geen zware ingreep die haar revalidatie vertraagt, maar wel een noodzakelijke voor haar herstel. Wauters ging eind december 2017 onder het mes wegens een scheurtje aan de meniscus. Ze deed na maanden revalideren mee aan het WK in september, maar kon daar minder bijbrengen dan ze had gehoopt.

