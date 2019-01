Wauters klust tijdens revalidatie bij als mental coach 05 januari 2019

00u00 0

Ann Wauters gaat bij haar ex-club Villeneuve d'Ascq aan de slag als mental coach en coach van de centers. Niet dat de 38-jarige basketbalspeelster zo een punt achter haar carrière als speelster zet. Wauters herstelt van een langdurige knieblessure - op het voorbije WK was ze wel actief met de Belgian Cats, maar kon ze niet op volle kracht ageren - en hoopt met de nationale ploeg de olympische droom in Tokio waar te maken. Intussen wil ze zich tijdens haar verdere revalidatie wel nuttig maken. "Maar ik wil me als speelster niet aan een club binden voor ik honderd procent fit ben", zegt Wauters. Villeneuve d'Ascq geeft haar wel de kans om als mental coach aan de slag te gaan. Wauters vindt het belang van psychologische begeleiding in teamsporten onderschat. "Nochtans is dat een heel belangrijk aspect om de talenten van een team te ontwikkelen. Speelsters moeten met de druk kunnen omgaan en zich te allen tijde kunnen concentreren. Bij de Belgian Cats zien we ook wat je met een goede teamspirit kan bereiken. Villeneuve d'Ascq staat open voor mijn ideeën om een ploeg mentaal sterker te maken." (BF)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN