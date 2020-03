Exclusief voor abonnees Wauters: "Ik kan het niet loslaten" 25 maart 2020

Ann Wauters zal een veertiger zijn als ze Tokio haalt in 2021. Als, want zeker is dat niet met een kapotte knie. "Het is een raar gevoel, want ik ben nog nog niet klaar om mijn olympische droom op te geven. En tegelijk is het lastig inschatten of 2021 wel haalbaar is. Dat lijkt me nu ontzettend en oneindig lang. Maar als ik het jaar in kleine stukjes deel... Hoe dan ook wordt het een hele uitdaging, maar ik ga geen overhaaste beslissing nemen. Voor Pieter Timmers is dat anders: hij ging al eens naar de Spelen, hij won een olympische medaille. Ik werkte samen met de Belgian Cats vier jaar naar Tokio toe - ik kan het niet loslaten. Een mens mag echt niet rustig op pensioen gaan, hé (lacht)." (VH)