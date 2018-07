Wauters en Waes strijden nog eens... en nu online 19 juli 2018

00u00 0

Goed nieuws voor de fans vanTom Waes (49, foto links) en/of Koen Wauters (50): VTM zet alle afleveringen van 'Wauters vs. Waes' online. In 2014 leverden Koen en Tom een epische, tien weken durende strijd om respectievelijk VTM en Eén te verdedigen. 'Wauters vs. Waes' werd een programma vol spannende uitdagingen waarin de twee fysiek én mentaal hun grenzen verlegden - denk maar aan de foltersessies in de mentale uithoudingsproef, de rolstoelmarathon of het klifduiken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN