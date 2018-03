Wauters en Meesseman naar Final Four Euroleague 08 maart 2018

Ann Wauters maakte gisteren na een lange revalidatie haar rentree bij Yakin Dogu in de kwartfinale van de Euroleague. De 37-jarige center werd op 30 december aan de meniscus geopereerd en miste om die reden twee EK-kwalificatie-interlands midden februari met de Belgian Cats. In het vierde kwart kwam Wauters op het parket: ze scoorde zes punten, gaf 1 assist en nam 1 rebound in zes minuten. Haar Turkse club haalde het makkelijk met 64-85 bij het Franse Bourges en kwalificeerde zich zo voor de Final Four in april, nadat ook al de eerste partij in Istanbul werd gewonnen. Ook Emma Meesseman verzekerde zich met haar Russische club Ekatarinburg van deelname aan de Final Four. De Belgian Cat was gisteren topscorer bij Ekat en tekende voor een double double: 17 punten en 11 rebounds. Praag ging eraan met 54-73. Titelverdediger Kursk vergezelt hen naar de Final Four, alleen tussen Fenerbahçe en het Hongaarse Sopron komt er over een week nog een belle aan te pas. (VH)

