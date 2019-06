Exclusief voor abonnees Watford zet in op Ochoa 06 juni 2019

Het Engelse Watford is in zijn zoektocht naar een extra doelman bij Guillermo Ochoa (33) terechtgekomen. Dat weet het Portugese blad 'Record'. De Londense club is op zoek naar een concurrent voor Ben Foster. Watford-coach Javi Garcia kan een belangrijke rol spelen bij een eventuele transfer. De Spaanse trainer werkte al met Ochoa samen bij Malaga. De Mexicaanse doelman heeft in Luik te kennen gegeven dat hij na twee seizoenen Sclessin graag zou verkassen. De Rouches lichtten wel de optie in zijn contract waardoor hij nog tot eind volgend seizoen vastligt. Watford moet dus nog een transfersom overmaken om Ochoa los te weken. (SJH)