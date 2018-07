Waterverdeler Ikea blijkt dodelijk voor honden 12 juli 2018

Ikea roept zijn Lurvig-waterverdeler voor huisdieren (foto) terug, nadat twee honden erin gestikt zijn. De dieren kwamen met hun kop vast te zitten. Het is niet bekend waar de incidenten zich voordeden. De waterverdeler wordt sinds oktober vorig jaar in vijftien landen verkocht. Ook in België was hij te koop voor 5,99 euro. Klanten wordt gevraagd om de dispenser niet meer te gebruiken. Wie hem naar de winkel brengt, krijgt zijn geld terug. "We weten dat huisdieren een belangrijk en geliefd gezinslid zijn voor veel van onze klanten. We zijn dan ook erg bedroefd door de gebeurtenissen. Bij Ikea komt de veiligheid altijd op de eerste plaats", klinkt het bij de meubelketen.

