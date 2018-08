Watersector slaat alarm 04 augustus 2018

De watersector vraagt de Vlaamse regering om het waterbeleid dringend bij te sturen. Anders dreigt het systeem het te begeven, klinkt het in een brief van het Vlaams Kenniscentrum Water, AquaFlanders, Vlario, het Vlaams Netwerk Watertechnologie en B-IWA. Er moet een duidelijk wettelijk kader komen dat watersystemen in woningen radicaal vernieuwt. "Analoog met water er in de energiesector gebeurt met zonnepanelen", klinkt het. Eén van de denkpistes is om nieuwbouwwoningen uit te rusten met twee soorten waterleidingen, zodat er een kraan is voor drinkbaar water is en één met minder zuiver water. Sowieso moet het regenwater beter gerecupereerd worden, zegt professor Waterbouwkunde Patrick Willems. "De neerslaghoeveelheid zal in de zomer slinken, maar in de winter toenemen. Daar moeten we iets mee doen."

HLN