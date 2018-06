Wateroverlast tot 1,5 meter hoog 02 juni 2018

Deze man baant zich een weg door het water in Moelingen, een deelgemeente van het Limburgse Voeren. De dorpskern liep er helemaal onder water. Gisteren trokken enkele pittige onweersbuien ons land binnen vanuit Duitsland. Vooral de provincies Luik, Limburg en Vlaams-Brabant kregen het zwaar te verduren, met wateroverlast en modderstromen tot gevolg. In Voeren werd kort na de middag de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd. In de straten van de dorpskern van Moelingen steeg het water tot anderhalve meter hoog, omdat de rivier de Berwijn het overtollige water niet meer kon slikken. Ouderen en zieken moesten geëvacueerd worden. Het wijkschooltje raakte geïsoleerd, waardoor de brandweer de kinderen moest bevrijden. Een vijftigtal huizen kreeg water binnen, wat grote schade veroorzaakte. Alle secundaire wegen werden afgesloten. Ook de afrit Moelingen op de E25 ging dicht. Pas 's avonds stabiliseerde het waterpeil.

