Watermaatschappijen verdienen miljoenen aan betalingsherinneringen 27 februari 2018

Sommige watermaatschappijen verdienen veel geld aan betalingsherinneringen, zo blijkt uit berekeningen van sp.a. De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, heeft op die manier vorig jaar meer dan 4 miljoen euro verdiend. Elke maatschappij hanteert een ander tarief voor betalingsherinneringen, maar sp.a vraagt de Vlaamse regering om daar paal en perk aan te stellen. In Knokke is de eerste brief gratis, terwijl je in Limburg na het verlopen van de betalingstermijn van 15 dagen al onmiddellijk 7,5 euro betaalt. Bovendien loopt dat al snel op naar 15 euro, concludeert Rob Beenders (sp.a). De socialisten willen dat er uniforme regels worden ingevoerd voor alle drinkwatermaatschappijen. De eerste herinnering moet gratis zijn en vanaf de tweede zou je 2,5 euro betalen. "Het kan niet zijn dat je woonplaats bepaalt hoeveel je moet betalen", vindt Beenders. (ARA)

