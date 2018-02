Watergeweld op Java 06 februari 2018

Amper is Java bekomen van wervelstorm Cempaka, die in december tientallen slachtoffers maakte, of het dichtbevolkte Indonesische eiland krijgt opnieuw te maken met watersnood. Door zware regenval steeg het waterpeil van de rivier Ciliwung bliksemsnel tot recordhoogtes van meer dan 2 meter. Al dagenlang dondert elke seconde 514.000 liter water door de Katulampa-dam (foto) in de stad Bogor in West-Java. Overstromingen kostten al aan twee mensen het leven. Jakarta houdt ondertussen de adem in, want de uit zijn voegen gebarsten rivier stroomt ook door de miljoenenstad. (MU)

