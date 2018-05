Waterfietsen in Brecht 30 mei 2018

Deze fietsers banen zich een weg door ondergelopen straten in Brecht. Een plotse wolkbreuk zorgde voor heel wat wateroverlast in het noorden van Antwerpen. In Brecht moest zelfs het gemeentelijk rampenplan worden afgekondigd. Burgemeester Luc Aerts (CD&V): "Van uit het centrum van de gemeente worden we bedolven onder telefoontjes over ondergelopen straten en kelders. Gelukkig is er voorlopig geen sprake van ernstigere incidenten en moeten er geen evacuaties gebeuren." Ook vandaag kunnen er in ons land in de namiddag opnieuw onweersbuien losbarsten. (LVB)

