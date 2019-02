Waterdichte (fiets)rugzak Getest & goedgekeurd 16 februari 2019

Wat is de belangrijkste eigenschap die een rugzak in België moet hebben, naast goed zitten en voldoende opbergruimte bieden? Volledig waterdicht zijn! Niet elke backpack kan een regenbui van twee uur aan zonder dat je kleren of spullen klam of doorweekt zijn, maar de Commuter Daypack Urban Line van Ortlieb wél. Het Cordura-weefsel aan de buitenkant van de tas ziet eruit en voelt aan als stof, maar is absoluut waterdicht. Naast het laptopvak vinden wij ook het zachte rugkussen heel handig, want het maakt het draagcomfort echt optimaal. Bovendien ziet hij er zo strak en casual uit, dat je er zowel mee in het bos als op een vergadering kunt verschijnen.

Ortlieb Commuter Daypack Urban Line. € 169,95. Beschikbaar in verschillende kleuren.

www.ortlieb.com/nl

