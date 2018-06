Water tegen zonnebrand 02 juni 2018

Wie niet houdt van het plakkerige gevoel na het aanbrengen van een klassieke zonnecrème, kan zich beschermen met het UV-water van Garnier Ambre Solaire. Dit is een onzichtbare waterige spray die je makkelijk op het hele lichaam kan verstuiven. Een plakkerig gevoel of witte film op de huid heb je met deze waterige emulsie niet, zelfs niet op de handen als je het product nog zou willen 'uitsmeren'. Kortom, een zeer aangenaam product voor op plakkerige dagen. Jammer dat de hoogste beschermingsfactor maar SPF 30 is. (KM)

