Water opslaan 06 augustus 2018

We zijn vorige week door Frankrijk gereden, op weg naar Italië. Wat ons opviel was dat er overal op de akkers sproei-installaties staan en dat er volop gesproeid werd. Als onze minister Schauvliege dit hoort, geeft ze als antwoord: ja, maar ze gebruiken geen leidingwater... Inderdaad, daar heeft ze gelijk in, maar in Frankrijk zijn de landbouwers voorzien om het regenwater op te vangen en slaan ze reservewater op in hun putten. Er wordt ook grondwater opgepompt. Men zou nu toch denken dat in een land zoals België, waar we meer dan genoeg regen krijgen (de afgelopen herst en winter zijn zeer nat geweest), men hetzelfde zou kunnen doen. Zijn onze boeren dan niet zo goed georganiseerd of is het gemakkelijker om telkens als er een paar maanden te veel regen valt, of er een droogte is, subsidies te krijgen van de overheid? Wordt het geen tijd dat onze overheid dit anders aanpakt? Ze zouden beter de boeren financieel steunen om een fatsoenlijk wateropvangsysteem te installeren zodat ze voorzien zijn voor uitzonderlijke situaties zoals nu.

Greta Van den Broecke

