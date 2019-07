Exclusief voor abonnees Water in kazernes 09 juli 2019

90% van de mensen die nu 50 jaar of meer zijn, hebben decennialang water gedronken dat door loden buizen stroomde. Loden buizen zijn hier pas een jaar of 15 geleden vervangen door PVC. Raar dat men nu testen gaat doen in politiekazernes en besluit dat het ongezond is, maar dat de gewone bevolking al decennia 'ongezond' water dronk, interesseert niemand.

Eric Meyers

