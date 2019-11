Exclusief voor abonnees Water in je oor na het zwemmen? Vooral niet schudden 26 november 2019

Water in je oor na het zwemmen? Vooral niet schudden dan, want dat kan weleens infecties en zelfs hersenschade veroorzaken. Dat ontdekten onderzoekers van Cornell University en Virginia Tech. Het is vooral de snelheid en de versnelling waarmee het water uit het oor wordt geschud die een rol speelt. De wetenschappers bootsten de beweging na met gehoorkanalen die in een 3D-printer gemaakt waren. "Bij kinderen ligt de kritieke versnelling rond tien keer de zwaartekracht. Dat kan schade aan de hersenen veroorzaken", zegt onderzoeker Anuj Baskota. Dé oplossing: alcohol of azijn in je oor druppelen. "Die vloeistoffen hebben een lagere oppervlaktespanning dan water en zorgen ervoor dat het water uit je oor druppelt."

