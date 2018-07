Wataru Endo (STVV) Eerste keer Europees 24 juli 2018

De Japanse eigenaars van STVV zochten niet geheel verrassend versterking in eigen land. Verdediger Takehiro Tomiyasu kwam vorig seizoen al en bij het Duitse Ingolstadt plukten de Kanaries rechterflankspeler Takahiro Sekine weg. Met Wataru Endo (25) slaagden de Truienaars erin een WK-ganger te strikken. De verdediger/ verdedigende middenvelder kwam in Rusland weliswaar niet in actie, maar telt wel al 12 caps voor de Japanse nationale ploeg. Na 129 duels in de Japanse J-League maakt hij nu voor het eerst zijn opwachting in Europa. (SJH)

