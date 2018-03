Wat zou uw auto moeten doen? 21 maart 2018

Kiezen is verliezen. Rij je een oude vrouw die correct oversteekt dood of een jong meisje dat een rood licht negeert? De ethische vraagstukken duiken vaak op bij discussies over zelfrijdende wagens. Wat je ermee moet doen, kan niemand met zekerheid zeggen. "Ethiek vereist bewustzijn, en dat is nog veraf voor robots", zegt Vanderborght. "Het valt ook te betwijfelen of een echte bestuurder wel altijd de ethisch correcte keuzes maakt, of überhaupt kán maken." Het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology, kortweg MIT, heeft een online platform gelanceerd dat u voor die ethische keuzes stelt. Stel: de remmen van de zelfrijdende wagen begeven het: wat moet de wagen volgens u doen? (BHL)

