Wat wij u wensen voor het nieuwe jaar Jan Segers

31 december 2019

05u00 1 De Krant Iedereen: een gezond jaar. Ons land: een regering, een echte. Amerika: een president, een echte. Kim Jong-un: skinny jeans. Lutgart Simoens: haar lot in eigen handen. De Pia's en de Victors: leven zonder loten. De CEO van Novartis: een rechtse directe van Delfine Persoon.

Genua: een prachtige nieuwe brug op stevige pijlers. Nina Derwael: een gouden brug met ongelijke leggers. De Britten: brexitfeestje zonder kater. De Rode Duivels: toernooi zonder kater. Romelu Lukaku: stadions zonder apen in de tribunes. Jan Jambon: een portret door Luc Tuymans. Theo Francken: Twitterpanne. Roger Federer: Wimbledon winnen en stoppen. Kim Clijsters: de US Open winnen en doorgaan. Elke boer: een vrouw. Wolf August: een wijf. Kat Kerkhofs: de eeuwige topscorer van Napoli. Zwangere Guy: een drieling genaamd de MIA's. Greta Thunberg: een Emmy. Anuna De Wever: nooit meer vliegschaamte. Tom Waes: iets wilds met Anna Drijver in de nieuwe 'Undercover'. Sep Vanmarcke: tranen van geluk op de piste van Roubaix. Wout van Aert: tijdritwinst in de Tour. De Lijn: een maand zonder stakingen. De NMBS: een week zonder vertragingen. De chauffeur: een dag zonder files. VTM: een nieuwe weervrouw naast Stef Wauters. Frank Deboosere: normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Koning Filip: een lachkramp. Zijn oudste dochter: vlinders in de buik. Alle dochters: veilig onderweg. Alle fietsers: veilig thuis. Kevin De Bruyne: schot binnenkant paal op 12 juli. België: een nooit geziene voetbalroes. Hebben we geen regering, we zijn toch Europees kampioen.

Alle partijen: plichtsbesef. Vlaams-rechts: meer zin voor zelfkritiek. Groen-links: minder morele superioriteit. Het amechtige midden: een tweede adem. Wie alles beter weet: twijfel. Wie aan alles twijfelt: zekerheid. Wie oordeelt: mildheid. Wie met iets nieuws start: succes. Wie opgebrand is: nieuw vuur. Wie ontgoocheld is: nieuwe hoop. Wie het koud heeft: elke week de warmste. Wie somber is: het glas halfvol. En is het halfleeg, straks op oudejaarsavond, vergeet dan niet bij te schenken en te klinken. Op 2020!

Jan Segers