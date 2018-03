Wat, wéér een nieuw racegame? Games 24 maart 2018

00u00 0

Eind vorig jaar konden gamers al Gran Turismo Sport, Forza Motorsport 7, Project Cars 2, Need for Speed Payback en F1 2017 in hun spelconsole floepen. Het aantal nieuwe racegames laat ook in 2018 niet af: ondertussen passeerden al TT Isle of Man: Ride on the Edge en Gravel de revue. En sinds kort is er ook een complete remaster van Burnout Paradise, een game die tien jaar geleden een kleine legende werd in het genre en, met meer dan 3,5 miljoen wereldwijd verkochte exemplaren, ook een commerciële hit was.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN