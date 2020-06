Exclusief voor abonnees Wat valt er te lachen? 18 juni 2020

De lach is niet van het gezicht te branden van Egbert Lachaert (Open Vld), Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR). Nochtans lijkt wat de voorzitters van de drie regeringspartijen beogen vrijwel onmogelijk. In een maand tijd willen ze proberen wat al meer dan een jaar niet lukt: een nieuwe regering vormen, met een meerderheid in het parlement. MR-voorzitter Bouchez gelooft dat er tegen 21 juli een regering gevormd kan worden, maar dat durven CD&V en Open Vld niet te herhalen. "In ieder geval moet tegen dan duidelijk worden of we naar een plan B moeten grijpen." Wat dat plan B is? Niemand die het echt goed weet. Wel ziet het ernaar uit dat we pas eind juli zullen weten of we in september naar de stembus moeten of niet. (ARA)

